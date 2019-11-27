美國已輸掉5G競賽？網絡專家：言之尚早
2019年11月27日 18:35
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中國在5G技術上領先全球，而6G網絡研發也在日程，不過有意見稱，這不足以證明美國已經輸掉下一代移動通訊技術的競賽。
美國外交關係協會(CFR)數碼及網絡空間政策主任Adam Segal表示，美國仍有優勢，就是可以主導5G上的應用程序和服務。
諮詢公司歐亞集團地球技術業務負責人Paul Triolo也稱，美國的創新能力可以為其帶來優勢。美國科技公司已經在研究自動駕駛汽車，增強實景和虛擬現實等技術，這可能是5G的頭幾個「殺手級」應用。
Triolo續指，即使中國更早推出5G網絡，美國最終也會在足夠的廣度和範圍內推出5G服務，並有能力在其之上進行創新。
Cascend Securities首席投資策略師埃里克·羅斯（Eric Ross）表示，下代移動通訊技術更大的帶寬和更快的互聯網速度，可為Google和Facebook這樣的公司利用開發更高級的服務。
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