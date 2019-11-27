華爾街最佳亞洲專家警告：市場高估了中美協議

外國傳媒報道，多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新警告，華爾街實在高估了中美貿易協議能帶來的好處！

羅奇之所以被視為「華爾街最佳亞洲專家之一」，是因他出任摩根士丹利亞太區主席時，於2007年至2012年居住在中國，直至目前仍會時常與中國官員、商業代表，以及學者會面。

他說：「在某程度上，所謂的中美『首階段』協議對金融市場來說是重大事件，但我認為，當協議落實時，市場將遠遠感到失望！這是典型的『買謠言』，當謠言成為事實，就會感到失望。」

羅奇表示，有信心中美能達成首階段貿易協議，但將會是「一次過」協議，即沒有「第二階段」或「第三階段」協議。他說：「目前有強烈的政治動機，讓雙方達成協議，但極不可能看到第二、第三、第四階段，或任何其他協議了。所謂首階段協議將是表面性的，對美國工人而言收效甚微。」

因此，他警告，若股市在中美達成首階段協議後仍升，投資者就應立即獲利離場，因為升市很難持續。他說：「我們(美國)在全球超過100個國家錄得貿易赤字，與中國達成協議只是一個空洞的成就。」

他又警告，中美有沒有協議都好，全球經濟顯著放緩的趨勢不會改變，貿易收縮周期會持續，估計明年貿易前景仍然非常低迷，不僅會影響中國，還會影響東亞所有經濟體。從技術上來看，它已經在經濟衰退中影響了墨西哥，並將對歐洲，特別是德國的貿易敏感經濟體產生影響。

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