成實外教育股價異動　董事會：公司正常營運

董事會謹此澄清及確認，公司處於正常營運中，而董事會未有發現任何有關股份價格及成交量變動的理由，亦不知悉任何必須公布的內幕消息。

彭博社匯編的數據顯示，首控集團在過去4年的3年裏都出現淨虧損。根據中期業績報告，該公司已質押了價值約7.58億元人民幣的資產。根據7月的一份交易所備案文件，首控集團持有成實外教育約12.4%股份。

首控集團是MSCI和富時羅素編制的中國相關指數的成分股。作為恒生綜合指數的一員，該股也可以被內地投資者通過中港互聯互通買賣。

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