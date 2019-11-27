成實外教育股價異動 董事會：公司正常營運
2019年11月27日 19:40
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成實外教育(01565)公布，董事會發現股價及成交量出現不尋常波動。
董事會謹此澄清及確認，公司處於正常營運中，而董事會未有發現任何有關股份價格及成交量變動的理由，亦不知悉任何必須公布的內幕消息。
首控集團(01269)周三(27日)在停牌前一度暴跌78%。而由其部分持股的成實外教育也一度下跌78%，收市時跌幅縮窄至33%。
彭博社匯編的數據顯示，首控集團在過去4年的3年裏都出現淨虧損。根據中期業績報告，該公司已質押了價值約7.58億元人民幣的資產。根據7月的一份交易所備案文件，首控集團持有成實外教育約12.4%股份。
首控集團是MSCI和富時羅素編制的中國相關指數的成分股。作為恒生綜合指數的一員，該股也可以被內地投資者通過中港互聯互通買賣。
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