新股專輯：大數據及AI供應商索信達入場費3636元

是次發售1億股，集資最多1.8億元，所得約35%用於進一步發展金融人工智能實驗室、展示中心及辦公室設施；約20%用於擴大及加強數據解決方案組合；約20%用於提升銷售及營銷成效；約15%用於潛在策略性收購；約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

該公司2018年純利2,315.6萬元(人民幣．下同)，按年增長11.51%；收入按年上升33.11%至1.85億元，其中46.7%來自數據解決方案。

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