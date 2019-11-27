【地王誕生】新地有意邀請長線投資者共拓西九商業地

是次中標對該公司以至香港而言皆意義非凡，地皮總面積約64.3萬方呎，可建樓面高達約316.4萬方呎，集團有意邀請其他長線策略性投資者參與發展，為項目注入更豐富和多元化的資源與概念，相信項目落成後，會為集團提供穩定而可觀的租金收入，進一步強化集團的長遠發展。

項目座落高鐵站上蓋，日後企業無論進駐該項目，抑或毗鄰的環球貿易廣場(ICC)，都將受惠於中國高鐵這全球最龐大的高速鐵路網絡，將香港與內地各主要城市緊密連繫起來，大大促進與各城市商務往來和文化旅遊，而西九龍總站是香港唯一一個高鐵站，對香港把握大灣區發展機遇極為重要，極具戰略價值。

郭炳聯表示，新地對香港的前景一直充滿信心，由90年代的國際金融中心(ifc)、2000年代的ICC到今天投得西九龍總站上蓋地皮，新地跨越世代地見證香港經濟蓬勃發展。ICC提供約250萬平方呎甲級寫字樓、大型商場及兩間知名5星級酒店，今次投得的地皮將發展為全新地標性綜合商業項目，並與ICC發揮協同效應，媲美中環的ifc，為香港的國際金融、商業、及貿易中心地位貢獻力量。

他補充，新地對超甲級寫字樓及大型綜合項目具豐富經驗，當中享譽國際的維港門廊──九龍站的ICC及香港站的ifc皆是集團的精心傑作，兩者採用公共交通導向發展模式(Transit Oriented Development、簡稱TOD模式)，充分發揮地理優勢，集合地標性寫字樓、大型商場、公共運輸系統等，提供優質的商業活動空間，目前已經成為亞洲以至世界的重要商業核心，當中落成已十年的ICC素有「垂直華爾街」美譽，長期維持極高出租率，並吸引多家跨國企業及投資銀行、基金及資產管理公司等國際知名金融機構進駐。

ICC過去十多年的成功發展與營運，足證新地對西九龍有深入認識及豐富經驗，加上集團財務實力雄厚及富經驗的團隊，令集團能更有效為新上蓋項目訂定最理想的發展計劃，再配合政府正投入大量資源發展西九龍文化區，整個區域將成為香港以至大灣區的一個重要商業、零售、文化、娛樂及交通樞紐，提供超過800萬平方呎甲級寫字樓、約300萬平方呎零售及文娛設施，以及五星級酒店。

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