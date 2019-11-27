小米：12月推5G手機 明年再有最少10款登場
2019年11月27日 20:05
東網電視更多新聞短片
小米集團(01810)公布，截至9月30日止3個月業績，期內收入536億元人民幣(下同)，按年增加5%，錄得股東應佔溢利25.25億元，按年增加1%。總結今年首9個月盈利76億元，按年跌25%。
首席財務官周受資表示，現在處於4G轉向5G切換期，不少消費者等待5G手機面世才換手機，令中國手機出貨量受壓。他指，當5G手機市場成熟，市場會愈來愈好，公司業務亦很快改善。
他亦指，公司業務正穩定增長，盈利和現金儲備都處於健康狀態，準備迎接5G時代的來臨。他指，公司近年積極研發5G技術，競爭力有所提升，加上5G手機在推出初期的成本相對高，公司商業效率高和5G技術成熟有助讓5G技術大眾化，相信公司能穩佔5G手機市場。
他續指，公司將於12月推出紅米K30 5G手機，預期這款手機在中國市場能「大眾化」。公司亦計劃在明年在中國推出至少10款的5G手機以搶佔市場。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。