Uber或被禁足倫敦的不幸　被對手視作機遇

外國媒體報道，召車公司Uber可能被禁止在英國倫敦營運，其競爭對手毫不猶豫地將不幸當做機會。

早前進入倫敦市場的法國召車應用程序Kapten不忘落井下石，倫敦需要召車服務，但不需要Uber。另一個後來者Bolt也表示，相信負責任的乘車運營商有責任與監管機構合作。

在倫敦交通局(TFL)決定不續簽Uber的運營商牌照後，Bolt就向客戶發送了一封電子郵件，稱「倫敦另一款召車應用程序的新聞已經為我們帶來了數千筆新註冊用戶。」

今年夏天，Uber的CEO Dara Khosrowshahi就表示，他不認為這類初創企業會構成威脅，這些後來者都是熟悉的競爭者，在倫敦沒有看到任何令人驚訝或意外的事情發生。

事實上，Bolt自從在倫敦推出以來取得了可觀的發展勢頭。該公司聲稱，自6月份推出後，已簽約了30,000多名司機。同時，Kapten則擁有16,000名駕駛員。

Gartner汽車與智能出行高級研究主管Pedro Pacheco分析認為，Uber在倫敦的增長表明了對召車服務的需求，Uber在這個城市被禁足可為競爭對手提供增長機會。

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