【零售浩劫】慕詩半年蝕3760萬　爭取業主寬減租金

該集團表示，香港發生大規模社會動盪，令零售時尚服飾及配飾行業的經營環境轉差。慕詩的收入主要來自香港，所以也受到影響。絕大部分商戶，特別是零售店舖及餐廳，被迫縮短營業時間，甚至停止營業。緊張的氣氛亦令本想訪港的旅客卻步。此外，傳統時尚服飾零售商仍然面對其他挑戰，包括日益興旺的電子商務及快時尚服飾，該等事物令消費模式及消費者偏好劇變。其他因素如中美貿易戰導致中國經濟增長放緩及國內貨幣疲軟，亦令營商環境更加複雜。以上因素削弱國內消費者對奢侈品的需求，而香港的若干黃金地段及中國內地一線城市的商店持續高昂的租金亦令經營環境更趨困難。

期內虧損主要因為嚴峻的經營環境，令來自時尚服飾及配飾業務的收益減少，這情況在中國及正值發生社會動盪的香港尤其明顯。租金高企亦影響了集團盈利能力，將繼續整合零售網絡，結束表現未如理想的店舖，導致收益有所減少。

該集團於香港業務佔營業額54%，而中國內地業務則佔16%。澳門、台灣及新加坡業務合共佔收益30%。期內毛利率為76%，去年同期則為78%。

為應付困難情況，集團繼續採取四管齊下的業務方針，包括提升零售店的購物體驗，擴充其電子商務，加強創作及營銷時尚亮麗服飾及配飾，以及在庫存單位(SKU)總數中提升中檔時尚成衣的比例。此外，集團亦與業主協商爭取寬減租金，以祈可在業務大幅下滑之下度過艱難時期。

展望未來，集團對本財政年度下半年的業務前景抱持審慎態度，將繼續謹慎經營，於銷售、營銷及開設店舖方面尤其如此，務求保持其實力及資源，以祈度過困難的營商環境，並在日後可能復甦的市場把握機會。

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