737 MAX復飛遇新障礙　波音：聽從安排

美國波音公司737 MAX系列客機復飛面對新障礙，外國媒體報道，美國聯邦航空管理局(FAA)表示，已告知波音公司，未來所有737 MAX新機的適航性證書，都僅由航空管理局核發。此前，波音自身也有權核發適航性證書。

目前還不清楚這一變化會導致該客機復飛被推遲多久，或許此舉只有像徵意義，最終的影響將取決於波音公司對遭停飛飛機的修復效率，另一方面還取決於FAA工作人員處理該款飛機復飛程序的效率。

聯邦航空管理局也在信中重申，尚未完成檢查737 MAX系列飛機的設計變更及相應的飛行員訓練計劃。

波音公司表示，公司持續遵守聯邦航空管理局及全球監管機構的領導，737 MAX系列飛機及訓練要求何時能獲得認證以便安全復飛，將交由這些機構決定。

737 MAX是波音公司最暢銷的機型，但自2019年3月起，全球禁飛這款飛機，因為此前的兩起空難共造成346人喪生。

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