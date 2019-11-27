去年估中12月大冧市　這位專家如今這樣說...

外國傳媒報道，就在2018年差不多這個時間，信安環球投資(Principal Global Investors)駐倫敦的首席策略師Seema Shah警告，全球股市大拋售近在眼前！結果當然是言中，去年12月美股跌幅創下1931年以來最差紀錄。如今她再次發出警告。

她警告，投資者切勿輕視一旦中美不能在12月15日新一輪關稅生效前達成貿易協議的機會！只要達不成，股市會再度遭遇大幅拋售。

她說：「如果協議沒有發生，甚至有反枱迹象，一切將會變得更差，像2018年般的大冧市會重演，甚至更衰。」

就她而言，她認為中美會達成首階段貿易協議，因為美國總統特朗普2020年要面對大選，中國亦不能再承受更多經濟壓力。不過，她依然認為美股再升空間不大，明年標指料介乎3,000至3,250點，呼籲投資者要攻守兼備。

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