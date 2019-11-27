新盤UPDATES：多個新盤全速籌備下月出籠

12月向來屬傳統推盤淡季，但今年情況有別以往，市場上多個全新項目正全速籌備下月出籠，當中市區大型樓盤更率先開價搶客。

●嘉峯匯首推208伙 售價650萬元起

●代理估嘉峯匯將冰封東九二手市場

美聯布少明表示，嘉峯匯開價較同區市價具有折讓，反映發展商開價仍較保守，料東九龍二手市場被將冰封。

●嘉峯匯較同區折讓達10% 料反應理想

中原陳永傑稱，嘉峯匯開價較同區新盤折讓5至10%，由於不少單位樓價低於千萬元，可承造高成數按揭，料市場反應理想。他預期，本月一手交投約1,300宗，12月可達1,500至1,800宗。

●琨崙洋房單位3500萬元售出

華懋集團旗下屯門琨崙，售出青玥琳洋房單位15B，實用面積2,322方呎，樓高3層，4房4套間隔，連536方呎平台及195方呎天台。物業連車位售價3,500萬元，呎價15,073元。項目於本月已連錄4宗成交。該集團銷售部總監吳崇武表示，近日市場氣氛回暖，料樓盤於短期內將會續錄成交。

●The Carmel洋房呎售逾1.65萬元

永泰地產（00369）的屯門The Carmel，剛售出洋房37號，屬4房雙套間隔，實用面積1,716方呎，連367方呎花園，成交金額2,840萬元，呎價16,550元。

●Mount Nicholson加推兩座洋房標售

由會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第1期，剛上載新銷售安排，以招標形式推出12及20號洋房，實用面積分別7,042與8,093方呎。招標日期為2019年12月5日。

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