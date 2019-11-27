【零售浩劫】Wanko、Colourmix母企威高半年蝕逾億元
2019年11月27日 21:33
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主要從事製造及銷售女士時裝及銷售化妝品的威高國際(01173)公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入6.01億港元，按年減少30%，錄得股東應佔虧損1.08億元，2018年同期則虧損1,630萬元；每股虧損4.459仙，不派中期息。
期內化妝品業務營業額4.93億元，按年下跌33%，佔集團總營業額82%，低於2018年同期的84.7%；時裝業務營業額達1.08億元，按年下跌18.5%。
回顧期內，中美貿易戰日益加劇及人民幣匯率進一步貶值，令零售市道持續疲弱，導致集團化妝品及時裝分類業務的營業額均錄得下跌。期內時裝業務分類業績錄得2,403萬元虧損，高於2018年同期虧損1,352萬元。化妝品分類業績錄得6,007萬元虧損，高於2018年虧損407萬元，此虧損包括了集團就表現欠佳的零售店舖作出虧損性合約撥備。
截至9月30日止，集團共設立有80間化妝品店舖，低於2018年同期的88間，分別有75間Colourmix專門店及5間MORIMOR專門店，主要位於香港及澳門。，集團旗下品牌Veeko及Wanko的時裝店舖數目合共81間，低於2018年同期的91間，主要位於香港及澳門。集團將表現不理想的時裝店舖結束，讓資源更集中地分配至有盈利的店舖。
展望未來，面對香港目前不明朗的零售環境，集團積極採取不同的應變措施應付挑戰。管理層保持審慎的財務及營運管理，致力控制成本，盡量減省銷售及行政等營運支出。
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