日本加大貨幣寬鬆？央行委員：等全球「攬炒」先

日本經濟增長長期低迷，市場期望日本央行採取更寬鬆的政策立場，不過該行貨幣政策委員會成員櫻井真表示，要見到全球經濟「攬炒」才會考慮擴大刺激措施。

櫻井真是日本央行九名委員之一，他表示，如果經濟受到嚴重衝擊，銀行體系受到破壞，並引發經濟衰退，央行將需要放鬆貨幣政策。

他也稱，如果全球需求放緩帶來的衝擊較為溫和，日本央行應避免倉促採取行動，因為長期超低利率的成本正在上升，會對金融機構利潤造成的壓力。

事實上，日本央行在上個月維持貨幣政策不變，但發出最強烈的信號，即可能在近期內減息。然而，許多分析師長期寬鬆政策的副作用不斷增加，進一步減息的門檻很高。

雖然櫻井真對加大刺激態度額審慎，但也認同日本央行必須隨時準備放鬆政策，因為如果海外經濟放緩的持續時間超過預期，日本可能會重新陷入通縮。

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