樓價UPDATES：馬灣珀麗灣本月錄得12宗成交

馬灣珀麗灣本月錄得12宗成交，三房成交佔一半，平均實用呎價11,740元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●紅磡海濱南岸6座低層C室三房戶，實用面積590方呎，獲買家以968萬元購入，實用呎價16,407元。據了解，原業主於2010年12月入市，當時作價460萬元，持貨至今帳面獲利508萬元。

●馬頭角翰畋本月至今暫錄11宗租賃個案，該廈中層D室一房戶，實用面積358方呎，外望海景。單位於10月份開始放租，原意向租金1.6萬元，經議價後減價200元，以1.58萬元租出，實用呎租44.1元。屋苑現時有17個租盤，叫價由1.35萬元起。

－－－－－－

新界區

●珀麗灣3座高層C室，實用面積710方呎，以套三房設計，叫價938萬元，減價53萬元，獲買家以885萬元購入，實用呎價12,465元。買家為外區人士，鍾情該屋苑環境舒適，見上址海景吸引，遂決定承接自住。

●天水圍居屋天麗苑中層18室，實用面積433方呎，有外區買家鍾情單位的銀碼較細，加上業主提供議價空間，由310萬元，累減至298萬元於未補價第二市場易手，實用呎價為6,882元，屬稍低市價。原業主2001年以約61.8萬買入，期內升值3.8倍。

●火炭駿景園11座低層D室，實用面積1,043方呎，以三房包括套房及連工人房設計，望園景，成交價1,110萬元，實用呎價10,547元。上址為原業主早於1997年6月購入，當時作價1,000萬元，單位期內升值10%。

●沙田富豪花園帝皇閣低層E室，實用面積465方呎，間隔為兩房，單位放盤4個月，減價32萬元，以628萬元沽出，實用呎價13,505元。原業主於2009年3月以167萬元入市，帳面獲利461萬元。

－－－－－－