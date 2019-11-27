醒定啲！美企舵手大多看淡2020年　擬續削開支

外國傳媒報道，儘管美股近期屢創新高，但並不代表企業管理層同樣看好2020年！摩根大通地區投資銀行主管John Richert警告，有不少企業行政總裁告訴他憂慮盈利增長，主因是市場不明朗因素有增無減，尤其是全球經濟增長持續放緩、中美貿易仍處於糾爭當中，以及美國將迎來總統大選。

因此，大部分企業舵手表明，2020年仍會削減資本開支，並會為可能到來的經濟衰退做準備。換言之，就業市場依然充滿變數。

Richert說：「當每個人看着股市上升並破頂的時候，只有小部分企業舵手跟我說感覺良好，大部分反而更擔心明年，信心是10年以來最低。」

報道指出，不要輕看Richert的言論，因他接觸的管理層，其公司的年收入介乎5億至50億美元，絕不是中小企。

他指出，若目前競逐民主黨總統候選人資格的沃倫跑出，企業將更謹慎，屆時股市及經濟都會面臨逆風。他說：「如果你目前與工業、舊經濟相關企業傾談，他們更會告訴你現時美國經濟已陷衰退，只要服務業及科技撐住。」

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