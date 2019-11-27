理財Campus：買阿里好過騰訊美團？

近年股王騰訊控股（00700）股價表現遜色，更被新上市的阿里巴巴（09988）搶盡風頭，後者市值不但升逾4.1萬億元，更被快速納入為恒生綜合指數，日後可望引入「北水」。就科技投資概念，坊間近期湧現不少新焦點，如ATM甚至MMP等，究竟這些英文字母的背後隱藏甚麼商機？投資者點揀致勝？

近年市場的新炒法是將三隻科技股併合起來，組成如ATM﹝即阿里、騰訊及美團點評（03690）﹞及MMP﹝即美團、小米集團（01810）及拼多多（美股：PDD）﹞等投資方向。究竟證券專家喜歡哪個科技投資概念？原來華晉證券資產管理投資總監馮宏遠，以及宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒不約而同地首選ATM。

●阿里巴巴：市佔勝同業 勢成「北水股」估值飆

阿里巴巴（Alibaba）首掛升6.6%，周三一度升見195.3元，收市升近3%至193.2元。恒生指數公司周三收市後公布阿里符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，股份納入指數於十二月九日起生效，為阿里日後成為港股通的「北水股」建立了基本的條件。然而，就目前規定，作第二上市的不同投票權加構公司股票暫未能納入港股通範圍。此外，股份亦需要在港上市滿六個月加二十個交易日、日均市值不低於200億元。

內地基金經理甚看好阿里前景，指內地投資者等待阿里納入為港股通股份後入市，料其估值有望進一步提升。華晉證券馮宏遠同樣看好阿里的長線表現，但不建議投資者高追，因近日其美股及港股分別炒了一輪，所以再升空間不大。他預計，阿里股價升穿200元後就會調整，待其跌至186元再買入也不遲。

馮宏遠續指，阿里屬於內地最大電商平台，市佔率高近六成。同行競爭對手包括京東（美股：JD）及拼多多，確實較難跟阿里較量，京東市佔率漸縮，而拼多多靠減價及對客戶的補貼支撐市佔率，一旦財務出現問題，補貼減少，營業額隨時削近半。

至於市場趨之若鶩的阿里雲，他說，質素未及亞馬遜雲端服務，但卻能帶來現金流，並有望在零售層面應用。招股書指出，阿里雲是世界第三大、亞太區最大的IaaS及基礎設施公用事業服務提供商。

另外，阿里成功在香港作第二上市，他說，此舉可避開中美貿易戰一旦轉化成金融戰，日後制裁中資公司的風險。持有其美股預託證券的投資者日後能彈性轉為港股，當危機殺到時就不怕蝕入肉了。至於尚未持有但有意買入阿里的投資者，他建議直接買港股。此外，如果恒指可以納入同股不同權的股份，估計美團及阿里有機會成為藍籌，兩股會迎來另一輪升勢。

●騰訊：增長現疲態 微信用戶見頂存隱憂

如果拿騰訊（Tencent）與阿里比較，馮宏遠說，騰訊的確被比下去，周三其股價逆市收跌0.18%至335元，其實兩家企業無意霸佔對方「地盤」，而且亦符合內地希望企業強大的國策，所以仍有投資價值。宏滙資產林嘉麒則較看好騰訊，指其多瓣數，前景仍理想。

騰訊今年第三季整體收入按年增長21%，當中網絡遊戲收入增長11%至約286億元人民幣。馮宏遠不忘提及其風險，指業績增長明顯減慢，股價跟隨下滑，市盈率曾跌見30倍，是過去五年最低。同時，他未對業務增長抱太大期望，料其股價與大市同步。

他續說，微信用戶人數增長近見頂，惟靠拓展微信生態圈，可增加用戶平均消費開支。另外，雖然騰訊也持有美團股份，但股數不多，所以增值效用未能反映在損益表內。

●美團點評：發展潛力高 產業多元股價睇130元

美團點評（Meituan）以「吃」為主打，擁有美團、大眾點評、美團外賣等消費者App，涵蓋餐飲、共享單車、酒店旅遊等多項產業，截至今年九月底，美團年度交易用戶達4.4億，平台活躍用戶達590萬戶。近期美團股價再破頂，曾高見105.5元，周三收市漲3.3%至104.2元。

馮宏遠稱，美團估值偏貴，但只要環球信貸未有大幅收緊，料其生意在未來一至兩年仍有強勁增長，股價料明年上試130元。

內地外賣平台主要剩下兩間公司，包括美團及餓了麼。他指，兩者都靠補貼客戶「做大個餅」，而美團始見減補貼並有盈利，連續兩季錄溢利，第三季賺13.34億元人民幣。他續說，從事外賣平台的對手來自五湖四海，但受惠內地的封閉市場，外資企業較難打入，美團似擁有一道「防火牆」，助其獨大。

此外，他指，美團可向橫發展，善用其外賣客源，拓展酒店旅遊及新業務。截至今年九月三十日止三個月，其到店、酒店及旅遊收入佔整體的22.5%，新業務及其他佔20.8%。至於其主打的餐飲外賣收入，佔56.7%，屬最大部分，但其銷售成本也佔總銷售成本七成。

●三隻科技股大比併

ATM股份雖同為中資科技股，但表現不一，投資者宜心中有數。

論股價：美團阿里勝

若論表現，美團點評走勢最凌厲，年內股價升1.37倍。美股今年跑贏港股，早於美股上市的阿里巴巴集團（美股：BABA）股價年內升42%，一點也不失禮。騰訊則長期受內地政府嚴控未成年人使用網絡遊戲時間的掣肘，令盈利增長受限，亦減低了大媽對股王的熱情，年內股價僅升近7%。

論業績：各有盈利

若以業務增長考慮，美團點評業績由虧轉盈，的確給予市場無限的憧憬。美團點評截至今年九月底止的三個月盈利為13.34億元人民幣，去年同期則蝕832億元人民幣。而按兩隻巨無霸科技股阿里及騰訊截至今年六月底的三個月業績比較，阿里期內賺191.22億元人民幣（由於阿里招股書僅公布截至六月底業績），按年勁升近1.5倍，而騰訊期內賺241.36億元人民幣，按年增35%，就看大家如何比較了。

論入場費：美團最親民

若計入場費，當然以後起之秀美團最親民，每手入場費約1萬元。而相對阿里每手近2萬元，騰訊雖然股價滑落，入場費由每手逾4萬元跌至如今逾3萬元，但亦相對昂貴。

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