夜市UPDATES：美股75%機會上揚　港夜期持平

美股周三(27日)早段再創新高後回軟，但往績顯示，美國感恩節假期前夕交易日美股有約75%上揚，市場同時受中美貿易談判樂觀情緒帶動。道指目前報28,106點，跌15點或0.05%；標指報3,144點，升4點或0.14%；納指報8,670點，升22點或0.26%。港股期指夜市期同樣淡靜，目前報26,956點，升2點，高水2點。

由於周四(28日)是美國感恩節，美股將休市，周五(29日)亦只會有半日市，故周三(27日)是11月最後一個完整交易日。外國傳媒報道，往績顯示升市居多，惟2017及2018年例外。在過去66年，每年的感恩節前夕交易日，只有16次錄得跌市，即升市機會約75%，惟過去兩年，道指分別跌32點及180點。

分析同時認為感恩節假期前交投淡靜，市場流動性降低，投資者需要提防因流動性稀缺而引發的市場劇烈波動。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至21.3萬人，少過市場預期的22.1萬人；前周止持續申領人數減少5.7萬人，至164萬人，亦少過預期的169.1萬人。

另外，美國第3季國內生產總值(GDP)按季升2.1%，高於初步估計和市場預期的1.9%。

歐股隨外圍向好，英股升0.49%；德股升0.32%；法股升0.01%。

【22:30】憧憬中美貿易關係改善，美股3大指數開市早段又破頂，道指升34點，至28,156點；納指升24點，至8,672點；標指升4點，至3,145點。不過，道指之後倒跌23點，至28,098點。

電腦生產商戴爾上季扣除部分項目後每股盈利1.75美元，勝市場預期，期內收入增1.2%至229億美元，略遜預期。該公司並3個月來第2度下調明年1月底止財年收入預測，至介乎918億至925億美元。戴爾股價早段挫4.76%至50.66美元。

農業機械生產商Deere於第4財季經調整後每股盈利2.14美元，收入增4.3%至87億美元，齊勝預期，惟預期2020年財年盈利介乎27億至31億美元，低於預期的34.6億美元。Deere股價早段挫5.26%至167.35美元。

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