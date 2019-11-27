【零售浩勢】優品360半年盈利跌6%　75間舖受破壞

集團提到，鑑於社會矛盾加劇及自10月起遭受示威者攻擊，正常業務運作受到嚴重阻礙及阻撓。此將無可避免地影響集團的財務表現。目前集團共75間零售店舖於香港近期的社會動盪中遭受不同程度的攻擊及破壞。集團現正與其保險公司商討及處理相關賠償方案。如其保險公司拒絕賠償或賠償額不足，集團可能須要承擔相應的經濟損失。

截至9月30日，集團於香港合共經營98間連鎖零售店舖，2018年同期為77間。截至9月30日止6個月，集團新開設14間零售店舖，並關閉5間零售店舖，期內零售店舖的租金開支約7,717萬元，按年增加約29.2，平均每月租金約每平方呎126.8元，按年增加約2%。

在近期香港爆發社會動盪後，因應香港整體營商環境惡化，集團獲部分零售店舖業主給予為期1個月至6個月的短期租金寬減，減幅通常約3%至約30%不等。

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