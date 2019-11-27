【餐飲寒冬】受累社會動盪　「味皇」將嚴謹控制成本

集團提到，隨着兩間新開業餐廳及一間新麵食店於期內營業，味皇餐飲集團錄得營業額增加12%，至1.19億元。味皇餐飲集團於香港經營22間餐廳，當中包括18間以「味皇」、「嚐味」及「樂天廚房」為品牌的連鎖餐廳，以及4間以「麵皇」為品牌的中國北方麵食店。

於今年11月，一間以「嚐聚」為新品牌的新東南亞菜餐廳已於沙田開業，並錄得良好業績。味皇餐飲集團的業務在一定程度上受近期香港社會動盪所影響，管理層將致力透過落實嚴謹成本控制措施，來改善經營業績。

－－－－－－