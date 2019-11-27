【財經評論】應對全球大變局　首重民生基本步

中美貿易戰下，中國的製造業備受打擊。剛公布的10月份工業企業利潤數據令人失望，在在說明情況之惡劣。難怪當局對未來5年的經濟要求，僅是保持在「合理區間」內運行，反映挑戰何其嚴峻。面對這百年未有的大變局，所謂「先安內而後攘外」，中國必須加倍做好民生基本步，才有條件在經濟上與外國抗衡！

2008年金融海嘯，中國推出四萬億元人民幣的刺激經濟措施，卻帶來嚴重的債務和產能過剩等問題。2014年起中國經濟增長踏入「六」時代，翌年試圖以人為牛市製造財富刺激內需，結果以國家隊入場救市作結，代價不菲。自此當局痛定思痛，致力於去槓桿和推動供給側改革，惟至今房地產泡沫及經濟質量斷層的問題，仍有待解決。

偏偏這個時候，中美開打貿易戰，內地製造及出口業俱受重創，走資潮再現。今年第3季內地經濟增長已放緩至6%，剛公布的10月份工業企業利潤亦按年大跌9.9%，連續三個月倒退。可以預計，製造業低迷的影響，將於未來兩季逐步反映在就業和消費市道上。

吸取了2008年及2015年的經驗，中國至今尚未隨其他央行積極放水谷經濟，對控制槓桿保持了高度警惕。然而，這意味不獨是中國，甚而全球經濟都會受到壓抑。明年中國擬加大開放金融市場，能否彌補內需缺口，且拭目以待。惟見近日在提及未來5年的「十四五規劃」，中國官方提出的要務之一是保持經濟運行在合理區間，這個「合理區間」的用詞可圈可點，意味未來數年中國經濟墮入「不合理區間」的風險頗大。

雖然中美似乎接近達成第一階段貿易協議，但經歷了近年的發展，投資者都認清了特朗普的善變，加上明年是美國總統大選年，「中國牌」必然成美國內鬥的一個重要議題。不過，逆全球化的衝突，受害的不僅是中國經濟，美國以至全球亦不會好過，各地動亂四起，正是一大徵兆。

中美之爭，中國不想打但亦不怕打，客觀上處於被動和不公平的位置。外部挑戰愈大，當局更須重視「安內」工作，尤其要做好民生經濟，確保社會穩定，才有對外還擊之力。

至於香港，處於中美相爭的夾縫中，注定是難避是非。如今中國手上有的是市場、產業鏈和金融這3塊王牌以抗衡美國，香港最迫切要做的是停止內耗，深思在這個全球大變局中，如何能在這三個方面發揮到橋樑角色，始有望保住七百萬人的福祉，免陷於持久的紛亂和經濟衰退中。

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