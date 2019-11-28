實德金融　寓運動於慈善

【特約報道】實德金融集團(實德金融)一向積極履行企業社會責任，鼓勵員工以實際行動回饋社會，今年更冠名贊助「實德金融x苗圃挑戰12小時慈善越野馬拉松2019」，並連續第五年號召員工參賽，實踐體育行善的理念。

實德環球集團主席楊海成先生、副主席馬浩文先生，以及實德金融集團行政總裁陳柏楠先生，更身體力行挑戰12公里路線，為貧困學童籌款，寓運動於慈善。

善款全數用作資助項目

「實德金融x苗圃挑戰12小時慈善越野馬拉松2019」為苗圃行動的學生資助及其他服務項目籌款，善款全數用於資助項目。活動今年吸引逾1,800名健兒參賽，並由實德金融集團行政總裁陳柏楠先生、苗圃行動名譽理事葉應洲先生、苗圃行動主席何毅良先生等嘉賓主持起步禮。

夥拍苗圃支持兒童教育

陳柏楠先生表示：「教育可以為孩子創造不同的未來，多年來實德金融集團在推動行業的人才培育方面不遺餘力，而苗圃亦一直以實際行動幫助貧困山區兒童，讓他們能享有平等受教育的機會，這正正與實德金融集團支持教育和贊助公益活動的理念不謀而合。」

他續指出：「我們希望透過與苗圃攜手合作，凝聚社會各界的力量，鼓勵市民大眾、商界好友、企業夥伴，以及員工一同身體力行回饋社會，同時推動健康生活的理念。」

●扎根香港 以行動回饋社群

秉承實德環球集團「取諸社會，用諸社會」的精神，旗下實德金融集團多年來積極響應及支持各類公益慈善活動，並鼓勵員工參與社區及義務工作。

舉辦內地實習生計劃

實德環球集團主席楊海成先生表示：「集團扎根香港，一直深信貫徹企業社會責任能帶動社區良好發展，管理層積極推動公司上下共同合力，發揮團隊精神，以實際行動回饋社群。」

實德金融集團多年來透過不同活動協助年輕人籌劃未來，冀讓有志從事金融服務業的專才更好裝備自己，達致金融專才的薪火相傳，為行業培育新一代人才出一分力。

其中，自2015年起舉辦「內地實習生計劃」，透過為內地大學生提供培訓及來港實習的機會，讓年輕人熟悉金融服務業如何運作，並加強內地與香港的金融知識及行業的交流，至今已有近200名內地大學生參與，為行業培育人才，促進長遠健康發展。

此外，集團亦榮獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌，以表揚集團在關懷社群、關心員工及愛護環境等方面的努力。