東方日報B2：新地422億奪西九商業地王　史上最貴

廣深港高鐵西九龍站上蓋商業地由新地投得，公司主席郭炳聯認為，項目可提供穩定的租金收入。

該幅地皮位於連翔道與柯士甸道西交界，地盤面積逾64.31萬方呎，可建總樓面逾316.46萬方呎，為政府賣地以來最大幅用地。

是次地皮的批出價，打破新地在去年五月以251.61億元投得的啟德1號住宅地的紀錄。換句話說，該公司囊括了歷來最高價的商業及住宅用地。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，是次中標對新地以至香港而言皆意義非凡。該項目佔盡地利優勢，極為罕有，坐落高鐵站上蓋，鄰近機場快綫、港鐵東涌綫和西鐵，是四條鐵路交匯的交通樞紐。

他透露，集團有意邀請其他長線策略的投資者參與發展，為項目注入更豐富和多元化的資源與概念，相信將來會為集團提供穩定可觀的租金收入。

郭氏又指，集團對香港前景一直充滿信心，旗下九龍環球貿易廣場(ICC)提供約250萬方呎甲級寫字樓、大型商場及兩間五星級酒店，今次投得的地皮，將會發展為全新地標的綜合商業項目，與ICC發揮協同效應，媲美位於中環的國際金融中心。

事實上，該地皮去年已納入賣地計劃中，雖然成交地價符合市場預期，但相比最初逾1,400億元的估值，已有明顯折讓。而今次每方呎成交樓面地價約13,345元，貼近每呎1萬元的下限估值，若相比最初預計約4.5萬元的市場估算，更大幅低逾七成。

今年經歷了兩次商業地流標，市場亦對商用土地不抱持樂觀態度，原先亦預期上述西九龍地皮有流標風險，但批地結果正面。當中，對地皮估價最低的泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次批地價較自己預期好，未有出現收回情況，對後市會有支持作用。

他指出，項目與位於啟德的商業地不同，配套及交通已相當成熟，發展商出價有信心，預計將來呎租可達70至80元。

普縉集團執行董事張聖典則指出，項目非常優質，問題在於規模太大及不可以拆售，對中標者的現金流要求很高。

與此同時，地皮中標價也反映政府釐定的底價，與發展商期望拉近，目前市場有不少不穩定因素，假如再出現流標會構成嚴重打擊。

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