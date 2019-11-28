金曹：阿里追貨　定價有法

在香港剛上市，未見太多大行為阿里評級，行動較快的麥格里立刻出報告，一年目標價睇224元，由於阿里在美國已經上市一段時間，股票代號是BABA，參考外媒綜合分析員報告，有51個評級，大多是買入，平均一年目標價是226美元。由於1股BABA相等於8股9988，如將大行目標價226美元折合成港元，即約每股220港元。由於2021年度，預期每股盈利9美元，即大行給予約25倍預期市盈率。

假如1年目標價是220元，那合理買入價是甚麼價位？我們可以參考期權莊家開出的引伸波幅，現時約為27%。中線2、3個月波幅是引伸波幅的一半或13.5%，以招股價176元計算，升到199.8元(176x1.135)應會有初步阻力，而期權莊家開的引伸波幅也非常專業，因224元(176x1.27)，剛好也是投行的1年目標價。如想追貨，建議在176至200元的中位數，188元才考慮分注買入。

由於阿里已經有期權可供買賣，如想賺期權金等接貨，可留意180元或190元Short PUT，12月180元收期權金1元，1月收期權金2.7元。另外，如進取做190元Short PUT，12月收3.5元、1月收5.85元，接貨的打和價皆低於188元。

而12月及1月CALL最活躍的皆是200元，12月Long CALL成本3.9元、1月成本6.8元。由於高過199.8元，Long CALL不宜坐到尾等結算，只能夠短線操作，低買高沽。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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