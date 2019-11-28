彭偉新：港股有條件上試27900

港股整體走勢仍然維持在反彈走勢之中，主要是因為外圍暫時並未有非常不利的消息會觸發投資者全線撤離股市。另外，在過去1個月期間，即使在市況偏弱下，仍然能繼續錄得資金流入，反映出投資者未有擔心港股的走勢會出現大幅下跌的風險，尤其是現時本港動盪未見加劇，令到市場上的憂慮稍為降溫。

由於市場預期外圍股市仍然會偏強，令到港股短期會受到外圍帶動而繼續作出反彈，只要恒指不跌穿近期低位26,200點水平，相信港股會維持反彈，並會以保力加通道的頂部27,900點水平作為反彈目標。

內地的科技發展一直被美國科技企業所牽制着，尤其是在中美貿易戰期間，不少晶片被美國限制向華供應，令到中央意識到必須要有自主的晶片技術。因此，未來相信中央會加快推動晶片業的發展。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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