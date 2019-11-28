林嘉麒：華再發美元債一石二鳥

港股今日期結，相信變動不大，投資者應該繼續觀望中美消息的變化才可作一步部署。估計恒指反覆上試27,100點以上會面臨阻力。同時，今個星期的上升裂口26,600至26,800點會成為短期支持。

中港股市缺乏方向，但國家對海外資本開放明顯，有利內地企業海外融資。國家財政部繼本月初發行了一筆40億歐元國債後，近日再於離岸市場發行總規模60億美元的離岸美元國債。這是中國連續第3年發行離岸美元國債，是次規模較高於去年，也創了歷史紀錄。值得留意的是，今次是首次發行20年期的美元主權債。此次發行的美元國債分為3年、5年、10年和20年四種期限。金額計，以3年期、5年期與10年期為主，分別為15億、20億元和20億美元。

20年期是首次發行，規模很少，只有5億美元，似乎要試市場水溫。離岸國債發行一直以較短年期為主，而最長的10年期大多以通脹作為掛鈎看待。在沒有長期國債息率參考，令國際投資者於離岸市場一直缺乏一個中國的長期利率作為指標。事實上，截至今年6月，內地企業海外債務規模超過6,000億美元。投資市場在憂慮中國未來經濟增長動力下，企業海外發債成本自然相應提高，在沒有指標利率作參考下，結果部分企業被「撳住搶」捱貴息。部分企業下半年發美元債成本整體有上升情況，今次財政部行動對未來企業發債有很大的支援作用。

另外，今次3年期、5年期、10年期、20年期票息分別為1.875%、1.950%、2.125%、2.750%。四種期限國債的發行價格分別為同期限美國國債上浮35個基點(BP)、40BP、50BP和70BP。數字上，仍然較美債為高。不過，今次發行債息較市場預期為低，證明市場對於中國債券興趣仍然大，目前債市上漲導致全球債券收益率大幅下降，此次中國發行國債的融資成本較一八年明顯下降，反映投資者對於中國經濟前景及人民幣走勢仍然有相當大的信心。

根據美國財政部11月18日公布的資料顯示，中國以11,024億美元的持有量為第二大債權國，相對於中國已發行的海外美元國債總規模量是非常非常的小。未來，要人民幣走勢更市場化，國家亦同時增加對外債務而達至平衡發展。長此以後，海外國債流通增加，對中國資產如股市的認受性亦因此而提高，均有利內地股市的表現。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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