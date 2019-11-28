楊俊文：美股破頂 全因貨幣「貶值」
2019年11月28日 01:00
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(美聯社圖片)
美國經濟肯定不是歷史上最好的一刻，但指數位處歷史最高點卻是不爭的事實。原因是每一美元的購買力正處於歷史最低。美、日、德、法股市現時或在持續創新高，或在歷史最高位徘徊，足見負利率或低利率對股市等資產市場的推動力。
資金成本平，拿到低成本資金的投資者必然要四出尋找投資機會，主要目的地必然是股市、債市、樓市，只要收取回報比借入資金成本高就有差價可賺。預期全球股市持續破頂之勢頭最少會維持到年底。
香港方面的焦點股是周二新上市的阿里巴巴(09988)，股價走勢愈升愈有，主要受惠於會被納入指數成分股的預期。況且納指日日破頂，對此類兩地同時上市的股份有拉動作用，美國阿里升，無理由香港阿里不升。
隨着美股進一步上升，日圓及金價應該作出反應，如果美股要升到29,000點水平，美元兌日圓應該升穿110水平，甚至會升到113。金價則要逼近1,400美元才算合理。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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