陳正犖：選情續主宰英鎊後市

英國距離大選的日子漸近，選情將直接左右着英鎊走勢。最新民意調查顯示，保守黨目前以43%支持度領先，工黨支持度32%，兩黨支持度差距仍有11個百分點。我們維持預期，英國大選保守黨有機會取得過半數議席，之後或會通過首相約翰遜的脫歐法案，或利好英鎊。

此外，第二個最大機會發生的情況是，工黨和自民黨及蘇格蘭民族黨，以「信任與支持協議」組成聯盟，令舉行「人民表決」時剔除無協議脫歐的選項，亦可望利好英鎊。

另一個值得留意的是利好因素，就是實貨買賣的資金已明顯減少了沽空英鎊的倉位。隨着大選日子接近，英鎊重拾升軌的機會較大。

不過，世事無絕對，若果保守黨失利，工黨取得重大勝利，則可能對英鎊構成最大的下行風險。由於工黨的政策不利營商環境，有機會導致資金突然停止流入英國。

英鎊兌美元的相對強弱指數處於中性水平，短期或先行於1.2769至1.3013區間上落，整固後或上試1.3350，下一支持或為200天線的1.2702。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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