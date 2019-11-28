溫灼培：加元具多項利好因素

加拿大全國鐵路工會經過80天的大擺工後，周二宣布終止工業行動。消息為加元匯價帶來不少支持。執筆時加元報1.3271兌1美元。

近期利好加元的因素接踵而至。論息率，現時加拿大1.75%官方息率已是高於美國聯邦儲備基金息率1.5至1.75%範圍的中心位置。而上周四(21日)，加央行行長波洛茲指，經過衡量現今環球的經濟狀況，他認為加央行現行的貨幣政策位置大概正確。此話一出，隨即降低市場對加央行減息預期。而據加元利率期貨價格變化顯示，現市場估計加央行倘要減息，最快也要待明年9月議息會，屆時減息機會才近八成。

至於往後加元匯價走勢，可留意中美能否於短期內達成階段性貿易協議，及「美墨加」貿易協議能否順利通過美國國會等。以加拿大經濟對美國的依賴，假如中美能化解雙方的緊張貿易關係，使美國經濟進一步增強，這對加拿大經濟同屬利好。暫料加元於1.30至1.3350兌1美元的大範圍內波動。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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