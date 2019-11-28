投行警告：FOMO重返市場　美股短期內恐調整

外媒報道，投資銀行RBC Capital最新數據顯示，美國華爾街最大的機構投資者對股票的樂觀程度是過去幾個月以來最樂觀的，這反意味着美股可能在未來幾個月內見頂。

RBC Capital美股策略主管Lori Calvasina向客戶表示，機構投資者投資美股時開始變得欣快，並且出現「FOMO」(Fear of Missing Out，直譯為害怕錯過的恐懼)。

Calvasina相信，這表示市場應該對短期內出現重大調整保持警惕，如果今年底之前未出現，恐對明年股市表現產生不利影響。

她警告：「當我們由選股者的角度分析股市估值時，我們也看到美股出現泡沫迹象。」

根據RBC Capital數據，投資資產經理在美股期貨的風險敞口已經升至2019年7月、2018年9月、2018年1月和2007年的高位，而以上所有日子均是美股見頂回調之前。

雖然Calvasina預期調整將至，但她仍相信美股將會反彈，明年底前對標指的目標是3,350點，較現水平高逾6%。

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