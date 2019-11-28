美股收市；3大指數連升4日 再創新高
2019年11月28日 05:10
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
美股收市上漲，3大指數連升4日，並再創收市新高。道指收報28,164點，升42點或0.15%；標指收報3,153點，升13點或0.42%；納指收報8,705點，升57點或0.66%。
個股方面，電腦生產商戴爾上季盈利勝市場預期，惟收入意外僅增1.2%，股價收跌5.4%。
農業機械生產商Deere上季收入及盈利齊勝預期，惟2020年財年業績預測不及預期，股價收挫4.3%。
本周四(28日)是感恩節，美股將休市，周五(29日)亦只會有半日市，故周三(27日)是11月最後一個完整交易日。
外國傳媒報道，往績顯示升市居多，惟2017及2018年例外。在過去66年，每年的感恩節前夕交易日，只有16次錄得跌市，即升市機會約75%，惟過去兩年，道指分別跌32點及180點。
分析同時認為感恩節假期前交投淡靜，市場流動性降低，投資者需要提防因流動性稀缺而引發的市場劇烈波動。
數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至21.3萬人，少過市場預期的22.1萬人；前周止持續申領人數減少5.7萬人，至164萬人，亦少過預期的169.1萬人。
美國10月個人開支增0.3%，符預期，個人收入則持平，有別於市場預期的升0.3%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。