美股收市；3大指數連升4日　再創新高

美股收市上漲，3大指數連升4日，並再創收市新高。道指收報28,164點，升42點或0.15%；標指收報3,153點，升13點或0.42%；納指收報8,705點，升57點或0.66%。

個股方面，電腦生產商戴爾上季盈利勝市場預期，惟收入意外僅增1.2%，股價收跌5.4%。

農業機械生產商Deere上季收入及盈利齊勝預期，惟2020年財年業績預測不及預期，股價收挫4.3%。

本周四(28日)是感恩節，美股將休市，周五(29日)亦只會有半日市，故周三(27日)是11月最後一個完整交易日。

外國傳媒報道，往績顯示升市居多，惟2017及2018年例外。在過去66年，每年的感恩節前夕交易日，只有16次錄得跌市，即升市機會約75%，惟過去兩年，道指分別跌32點及180點。

分析同時認為感恩節假期前交投淡靜，市場流動性降低，投資者需要提防因流動性稀缺而引發的市場劇烈波動。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至21.3萬人，少過市場預期的22.1萬人；前周止持續申領人數減少5.7萬人，至164萬人，亦少過預期的169.1萬人。

美國10月個人開支增0.3%，符預期，個人收入則持平，有別於市場預期的升0.3%。

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