【市前重點睇】道指期貨回吐　港股外圍挫200點

●美匯指數跌至98.37，離岸人民幣(CNH)低見7.0289，港匯企7.8282，日圓兌美元跌幅收窄，暫企109.38，歐元跌至1.1005，英鎊高見1.2951。金價低企1,457美元。布油一度失守64美元關，紐油於58美元關爭持。道指期貨跌近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫約200點。

-周四(28日)是感恩節，美股將休市，周五(29日)亦只會有半日市，故周三(27日)是11月最後一個完整交易日。

●聯儲局公布稱為《褐皮書》的地方經濟報告，指截至今年11月中，美國經濟活動溫和增長，未來前景整體偏向正面。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至21.3萬人，少過市場預期的22.1萬人。

●美國10月個人開支增0.3%，符預期，個人收入則持平，有別於市場預期的升0.3%。

●美國第三季國內生產總值(GDP)按季升2.1%，高於初步估計和市場預期的1.9%，亦高於第二季的2%，期內個人消費增2.9%，略高於預期。

●美國10年期國債孳息率升2.4點子，報1.7654厘。

●即月恒生指數夜期收報27,017點，升63點，高水63點，成交8,929張。

●港股ADR指數收報26,957點，升2點。

●紐約期油收報每桶58.11美元，跌0.3美元或0.51%；布蘭特期油收報每桶64.06美元，跌0.21美元或0.33%。

●紐約2月期金收報每安士1,460.8美元，跌6.6美元或0.4%。

●中國郵儲銀行周四A股申購。

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