傳滙豐將200億美元資產轉移至新區塊鏈託管平台

該區塊鏈託管平台名為「Digital Vault」，允許投資者實時查閱在私人市場購買證券的紀錄，以尋求利用那些渴求收益的投資者對相關投資的興趣。目前，基於紙張紀錄的私人配售查詢起來比較費時，而且缺乏標準化，而該平台將私人配售紀錄數碼化，可利用區塊鏈減少投資者查詢持股的時間。

據悉，滙豐目前管理價值高達500億美元(約3,900億港元)的資產。

不過，暫時未清楚該項目將帶來多大程度的變革，該行亦無法量化該平台可為銀行或其客戶節省的金額。

全球低利率環境下，投資者尋求更高的回報，他們對債務和股票私募的需求近年來顯著增長。滙豐預期，至2022年，全球私人配售規模將高達7.7萬億美元(約60.06萬億港元)，較5年前增長60%；該行認為資產管理公司客戶的配置比例，將由9%增長至20%。

滙豐證券服務部門監管創新主管Ciaran Roddy表示，美國和英國保險公司，以及亞洲和中東主權財富基金對私人配售興趣正在上升。

事實上，滙豐臨時行政總裁祈耀年(Noel Quinn)正在尋求削減成本並提高業務收益，料將對其全球銀行及市場部門進行大規模重組。然而，追蹤區塊鍊和加密貨幣的獨立顧問Windsor Holden認為，在託管平台等項目的初期，1年至18個月內都難以出現巨大的節省或提高效率。

簡單而言，區塊鏈是一種後台技術，每條區塊鏈內的交易都可以清楚紀綠，特點在區塊鏈管理人或黑客均難以更改或刪除紀錄，可確保資料的準確性，從而節省審核的程序及文件往來的時間，令交易程序運作更迅速。

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