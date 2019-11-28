【股民熱話】經濟愈差　股市愈升？係咩玩法？

中美貿易戰下，關稅措施不但損害中國企業，美國企業亦更難控制成本，經濟風險正不斷累積。美國聯儲局前主席耶倫上周表示，美國經濟衰退的機會率高於正常水平，並指擔心應對經濟下行的工具已變得有限，皆因聯儲局已減息三次，餘下的減息空間並不多。

可資金對此視若無睹，美股三大指數11月迭創新高，今年以來至11月26日止，美股三大股票指數累計升幅介乎兩至三成。經濟不穩定，但股市不斷升，到底係咩葫蘆賣咩藥？

歸根究柢，美國持續增量發債，以及美息多次下調，即係升市由資金流推動多於實體經濟增長動力來推動，變相扭曲了資產價格的表現，透支未來貨幣政策的空間。若然明年特朗普在總統大選的考慮下強迫聯儲局朝向負利率方向行事，沒錯美股可能尚會繼續尋頂，但美國經濟的風險不斷上升，亦是事實。

短線而言，全球央行減息放水，刺激經濟復甦，為股市帶來機會；但中長線而言，以金融手段催谷的升市，難以持久，且必須要付出代價。見到短線和長線投資者的取態，開始走向兩極化，有膽落場短炒的，信心回歸，積極部署；識得擔心經濟或陷惡性循環甚至大衰退的，就不斷持現金和黃金等避險資產，迴避風險。兩者因投資預期不同致有不同的策略，但對大方向的看法，卻未必是完全牴觸。

畢竟發債和減息之舉終有其極限，以放任金融資本無限膨脹來勉強維持增長的做法，最終還是避不過修正。至於特朗普之後的繼任人如何化解呢個「爛攤子」，就係另一回事，這場全球市場流動性擴張的音樂椅遊戲，音樂幾時會停，筆者誠然亦沒有水晶球。

港股方面，香港經濟差，社會極端動盪，但受惠外圍市況利好及中資股估值獲A股「鐵打不死」的支持，第四季以來的表現勝預期，與急速下行的經濟表現背道而馳。咁股友不禁要問，短線呢一浪，仲可以去到幾盡？恒指上唔上到28,000點，甚至29,000點？定係現水平的港股十分之危險？

這個問題，首要視乎美國及中國的貨幣政策，若美國聯儲局真的繼續減息，而中國於年關前減息放水，港股仲有一浸升勢不出奇，只是28,000點樓上的阻力十分之大，屆時宜逢高減持鎖定利潤。其次係要睇中美貿易談判，若年底前能達成協議，老實講大市表現已一定程度反映預期的利好因素，後市再大升空間未必太大，只是年關前後政策因素支持下可維持反覆靠穩；若無法簽訂一紙協議的話，美國再向進口中國商品加徵關稅，咁就要慎防港股後市會再有反覆，向下殺穿25,500點就全線撤退。

整體而言，在全球減息放水潮下，股市與經濟表現脫節的情況，並不鮮見，皆因市場流動性和政策憧憬在力挺資產價格，這方面香港的股、樓二市算是典型例子。自問唔認同經濟愈差股市會愈好，但又見住啲心儀個股走勢向好，較可行的做法是少理指數表現，限注炒股唔炒市。

東方產經專欄作者 帥哥

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