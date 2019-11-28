亞洲股市：日澳股穩升 韓股偏軟
2019年11月28日 08:21
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(美聯社圖片)
美股三大指數再創收市新高，亞洲主要股市早段普遍靠穩，日本日經225指數升12點或0.05%，至23,450點。
板塊方面，能源股升0.7%，金融及資訊技術股升0.4%至0.5%。個股中，富士通、新生銀行及福岡金融全線升超過1%，日產汽車升0.04%。
松下電器漲逾2%。據日媒報道，公司擬將其虧損的半導體業務售予台灣新唐科技。
南韓首爾綜合指數偏軟，跌1點或0.09%，報2,126點。個股中，興亞海運及東部製鋼跌2%，三星電子則跌0.7%。
三星電子跌0.7%，公司奪得英特爾中央處理器(CPU)製造訂單。
澳洲悉尼普通股指數升19點或0.2%，報6,970點。板塊方面，通訊服務股升1.5%，資訊技術股升0.7%。個股中，Clinuveld製藥抽升4%，AVZ礦業及Bellevue Gold均升逾3%。
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