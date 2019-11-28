亞洲股市：日澳股穩升　韓股偏軟

美股三大指數再創收市新高，亞洲主要股市早段普遍靠穩，日本日經225指數升12點或0.05%，至23,450點。

板塊方面，能源股升0.7%，金融及資訊技術股升0.4%至0.5%。個股中，富士通、新生銀行及福岡金融全線升超過1%，日產汽車升0.04%。

松下電器漲逾2%。據日媒報道，公司擬將其虧損的半導體業務售予台灣新唐科技。

南韓首爾綜合指數偏軟，跌1點或0.09%，報2,126點。個股中，興亞海運及東部製鋼跌2%，三星電子則跌0.7%。

三星電子跌0.7%，公司奪得英特爾中央處理器(CPU)製造訂單。

澳洲悉尼普通股指數升19點或0.2%，報6,970點。板塊方面，通訊服務股升1.5%，資訊技術股升0.7%。個股中，Clinuveld製藥抽升4%，AVZ礦業及Bellevue Gold均升逾3%。

－－－－－－