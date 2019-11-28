【連環洗倉】首控復牌曾飆1倍 主要股東曾被斬倉

該公司主席兼執行董事Wilson Sea擁有Wealth Max全部股權。緊隨股份出售完成後，Wealth Max將持有公司已發行股本總額約15.33%。

該股周四(28日)復牌，股價一度抽高108.8%，高見0.94港元，最新仍飆68.8%，至0.76元，成交3.2億股，涉逾2.5億元。

首控集團指出，於6月13至11月27日在市場出售成實外教育共2.82567億股，平均價格每股約1.15元，所得總額約3.2497億元，其中1.70014億股因價格急跌，由若干證券經紀根據集團的孖展融資安排售出。集團預期因進行該等出售事項而確認未經審核虧損約7.883億元。

公司亦指，於4月30至11月25日在市場收購30.9萬股成實外教育股份，平均價格每股約2.25元，總代價70萬元。

緊隨該等出售事項及該等收購事項完成後，集團於成實外教育的權益百分比將佔已發行成實外教育股份總額約4.06%。該等收購股份為集團的投資，而該等出售事項旨在將集團的投資變現，提高集團資產流動性，並結清集團根據其孖展融資安排所應付的款項，餘款用作一般營運資金。

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