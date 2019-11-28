【即市分析】阿里帶挈板塊氣氛 選股不能掉以輕心

睇番雷蛇早前公布截至6月底止上半年收入按年增加30%至3.57億美元，惟在毛利減少下，卻錄虧損4,807萬美元(2018年同期則虧損5,631萬美元)，虧損連連暗示營運前景不妙之餘，亦唔見短期內業績有逆轉勝可能，難怪股價級級落。

走勢上，雷蛇本周二(26日)呈大陰燭，並失守年內重大支持位1.4元水平支持，現價已跌穿全部主要平均線，9日RSI為14，MACD熊叉持續擴闊，走勢利淡，所以無論從基本面定技術面考慮，都係買唔落手。

簡單咁講，雖然阿里上市後科技股氣氛改善，但亦唔係隻隻買得，建議大家都係參考番個股基本面及走勢先至再落注，切忌亂買一通！

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