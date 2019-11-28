上調消費稅拖累！日本10月零售銷售按年急挫至7.1%

日本10月份零售銷售按年大跌7.1%，創四年半以來最大降幅，預期跌3.8%。按月計，則跌14.4%，預期跌10.4%。

該國政府自10月1日起將消費稅由8%上調至10%，以助解決沉重的公共債務負擔，消費者於10月前已提早搶購商品，提前透支支付能力。於消費稅措施生效前的一個月，零售銷售於9月一度大增9.1%，創5年半以來最大升幅。

日本對上一次上調消費稅已是2014年，當時政府原計劃分兩階段將消費稅提升至10%，但該年將消費稅上調至8%後，消費應聲急挫，導致經濟衰退，迫使央行加大「放水」，政府其後亦兩度押後加稅日期。

根據當時的經驗，經濟學家早已預料在措施生效後的未來幾個月的需求將大幅回落，部分分析師更警告，上調銷售稅或將使日本經濟在出口和產出下滑之際，失去增長動力。

惟際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃近日提出，為籌措因高齡化加劇而增加的社會保障費用，日本應分階段提升消費稅；至2030年和2050年，必須進一步將稅率提升至15%和20%。

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