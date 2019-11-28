港股跌幅收窄　阿里高見201元　中生製藥續挫

港股早段跌190點後有承接，恒生指數跌幅一度收窄至36點，暫於26,900水平上落。國企指數跌50點，主板成交270億港元。

新股王阿里巴巴曾飆4%，衝至201元上市新高；暫於200元水平徘徊，成交逾28億元，佔大市逾一成。

騰訊表現繼續失色，股價偏軟企335元水平。美團點評在高位整固，暫企104元水平。小米集團績後有追捧，股價曾飆4.9%，高見9.16元。

地產股先跌後升，長實漲近1%，是表現最佳藍籌；信和置業升0.8%；恒隆地產升0.5%；投得西九商業地王的新鴻基地產低開2.5%後倒升。

昨日急跌的中國生物製藥再挫3.3%；石藥集團跌1.4%。

【09:20】阿里再漲2% 地產股受壓

美股再創新高，惟美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，港股氣氛轉弱，恒生指數開市跌190點，報26,763點；國企指數低開89點，報10,530點。

阿里巴巴股價繼續創新高，高開近2%報197港元，較招股價高近12%，市值突破4.2萬億元。

藍籌股個別發展，銀河娛樂跌3%表現最差；恒安國際跌2.8%緊隨其後。港鐵升0.4%，是表現最佳藍籌。

重磅股方面，中國移動跌2%；工商銀行跌1.2%；建設銀行跌0.9%；中國平安跌0.6%；滙豐控股跌0.3%；合力拖低大市。騰訊平開；友邦保險升0.2%。

新鴻基地產以422億元中標西九商業地王，股價低開2.5%。其他地產股偏軟；長實跌2.1%；九龍倉置業跌1.1%；恒基地產跌0.8%；領展跌0.4%。

－－－－－－