許繹彬料《人權法》通過將令大市再陷膠着狀態
2019年11月28日 09:38
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港股回調近百點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨着特朗普不理中國反對，落筆簽署《香港人權與民主法案》，有「黑期」之稱的新加坡新加坡港股場外期指應聲急挫；道期則跌約65點，周四恒指亦受累調頭向下。中方早前已明言不會示弱，表明若法案生效將堅決反制，相信又為中美貿易談判設置新的障礙，令剛有起色的大市又陷入膠着狀態。
港股本周的焦點必定是集資巨無霸阿里巴巴(09988)，上市首兩天共升近一成，沒有令一眾「擁躉」失望。他預期阿里短期內會被納入恒指成份股及「港股通」合資格股份，未來必成內地股民的新寵兒。此外，阿里上市首天已有一系列的衍生產品同日面世，料可帶動其成交其活躍度，港交所(00388)自然坐收漁人之利，身價水漲船高，投資者不妨多加留意其走勢。
談回港股，本周二因受到阿里上市及MSCI轉換股份的帶動下，港股成交額升至1,330億元，創今年5月6日以來新高；惟投資者不應高興得太早，皆因阿里上市及MSCI的行動所催谷，故不可作準。周三成交額隨即打回原形，若扣除阿里的104億成交額，實則未足600億，加上現時中美關係再起波瀾，前景未容樂觀。
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