阿里巴巴再飆4% 突破200元大關
2019年11月28日 09:44
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阿里巴巴(09988)在港上市第3日即突破200港元大關，最多飆4%，創201元上市新高，較招股價176元炒高逾14%，市值近4.3萬億元。
東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠表示，阿里上市後表現出乎意料地好，反映它已成為投資者的焦點。雖然騰訊控股(00700)早前公布的季績不算差，但投資者認為集團未必可回復過去的增長速度，加上欠缺新的股價上升催化劑，令資金卻步，轉而投資值博率相對高的阿里。
她認為阿里較招股價已有一定升幅，投資者現時入場只宜小注，但中長線可看220至230元水平。
至於美團點評(03690)相信已企穩100元之上，業務連續兩季賺錢令市場對集團信心增加，但亦要注意基本面能否繼續維持，畢竟由70元開始起步，累升幅度不小。她預期美團有機會逐步向上試110元。
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