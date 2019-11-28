【即市分析】醫藥股再升有難度？
2019年11月28日 10:00
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中國生物製藥
東方產經專欄作者股博士：近期醫藥股走勢轉弱，好似兩隻指標股中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)就明顯冇乜力水，反而早前拾級而落的華潤醫藥(03320)周三(27日)略見反彈，究竟呢個板塊仲買唔買得過呢？(醫藥器械板塊追蹤：https://bit.ly/2BDqtwG )
先睇中國生物製藥(01177)，早前公布截至9月底止第3季業績，期內收入按年增加22.8%至193億元人民幣，盈利按年增加2.5%至22.5億元人民幣，業績較市場預期差。
大行摩根士丹利於績後就發表報告指，中生製藥第3季收入符預期，但盈利表現略差。該行又表示，據中國生物製藥管理層指有3種藥品或會於國家醫保藥品目錄的談判清單上，若獲納入醫保目錄，每種藥品每年可產生銷售額逾10億元人民幣，加上推出的新藥銷售，足以抵銷藥品Alprostadil(Kaishi)從醫保目錄中移除，以及第二輪藥品集中採購帶來的負面影響，相信可支持集團2020年及2021年盈利有15至20%的健康增長，予目標價12.5元，維持「增持」評級。
至於石藥今年首9個月按年增長23.9%，至約28.11億元人民幣，期內成藥業務維持強勁增長，銷售收入達133.87億元，按年增長35.1%。多種創新藥銷售收入按年大增51%至95.25億元，其中抗腫瘤產品組合的銷售增長逾1.7倍，成為集團新興增長動力。由業績表現可見，集團創新藥管道加強及仿製藥產能上升，為未來盈利帶來新曝光。
走勢上，中生製藥及石藥近期股價走勢都轉弱，反之華潤醫藥昨日反彈，惟中線仍維持下降通道內，走勢唔算靚仔。故以圖論勢的話，其實三者都唔算值博，建議未有貨者先行觀望；至於有貨者則應趁高食胡，以免錯失良機。
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