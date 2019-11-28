傳Panasonic向台企出售子公司　撤出半導體業務

日經新聞報道，電子產品製造商Panasonic(松下電器)將向台灣新唐科技出售其虧損的半導體子公司Panasonic Semiconductor Solutions的股權，意味公司決定撤出自1952年起涉足的半導體業務。

另外，Panasonic亦會退出與以色列集團Tower Semiconductor合資的企業TowerJazz Panasonic Semiconductor的3間晶片工廠。

Panasonic的晶片製造業務在1990年左右的銷售額，名列全球十大生產商之一。不過，近年來公司的半導體業務持續錄得虧損，雖然力爭重組，但中美貿易摩擦導致的銷售減速成為公司放棄維持業務的導火線。

而日本大型電子企業席捲世界半導體市場的神話不再，隨着業內南韓及台灣企業的崛起，市場份額被奪走，喪失競爭力。根據美國調查公司IC Insights的統計顯示，從各國半導體市佔率而言，日本於1990年掌握49%。不過，由於投資判斷遲緩和業務重組等原因而陷於被動，加上在南韓和台灣企業的攻勢下，日本2018年的份額降至7%。在美國Gartner發布的世界半導體企業前10強中，2018年亦沒有日企的名字。

繼Panasonic的撤出，日本的半導體業務重組亦將告一段落。

此前，Panasonic預測本財年營業利潤將按年下降27%，至3,000億日圓。該公司還計劃在2021年退出液晶顯示器業務，是傾銷虧損經營活動的一部分。

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