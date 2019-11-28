【專家點評】陳蓓敏：美國12月再減息機會微
2019年11月28日 10:36
東網電視更多新聞短片
過去數天，特朗普見對手彭博出場，立即急急表示貿易談判到了重要時刻。這也難怪，彭博在內在外皆勝他不少。兩王之爭，具睇頭。未來1年，特朗普為應付選舉，也不敢對中國太過步步進逼，以免害人害己。美國眾議院下月初將完成對特朗普彈劾調查報告，看總統怎樣化解。聯儲局主席表示目前貨幣政策合適，12月減息機會微。
內地公布10月份規模以上工業企業利潤，按年下跌9.9%，較9月數據差。在貿易戰下，工業品出廠價格下跌。首10個月工業企業總利潤，按年下跌2.9%。國有企業受惠國策稅項減費下降，利潤總額按年升5.4%，內地股市牛皮。
周二阿里巴巴(09988)掛牌後，股價節節上升。恒指周二早段曾高見27,227後回軟。今日為期指結算，戰線將推至下月。
平安好醫生(01833)正式納入MSCI中國指數，早前因股東減持，股價曾下挫受壓，近期回穩。國家看重「互聯網＋醫療」政策，有利集團的在線診療業務。集團中期收入按年增長102%至22.73億元，虧損收窄至2.7億元人民幣，盈利能力改善。每月活躍用戶(MAU)增長強勁，達6,270萬人，期內平均付費用戶轉化率較去年提升19.4%，證明獨特模式受歡迎。新產品「平安好醫生私家醫生」有望增加用戶付費額度，帶動毛利率。建議候低吸納，目標價60元，跌穿47元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。