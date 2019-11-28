【專家點評】陳蓓敏：美國12月再減息機會微

過去數天，特朗普見對手彭博出場，立即急急表示貿易談判到了重要時刻。這也難怪，彭博在內在外皆勝他不少。兩王之爭，具睇頭。未來1年，特朗普為應付選舉，也不敢對中國太過步步進逼，以免害人害己。美國眾議院下月初將完成對特朗普彈劾調查報告，看總統怎樣化解。聯儲局主席表示目前貨幣政策合適，12月減息機會微。

內地公布10月份規模以上工業企業利潤，按年下跌9.9%，較9月數據差。在貿易戰下，工業品出廠價格下跌。首10個月工業企業總利潤，按年下跌2.9%。國有企業受惠國策稅項減費下降，利潤總額按年升5.4%，內地股市牛皮。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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