港股格局：郭家耀料阿里及美團可繼續破頂
2019年11月28日 10:45
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近期好淡爭持，恒指受制兩萬七關。市場關注中美貿易談判進展，美國總統特朗普最新簽署《香港人權與民主法案》，市場憂慮兩國關係會否再起波折。
他指出，消息面或對港股帶來壓力，但相信中美仍有意達成貿易協議，料沽壓不會太強。另外，港股近期焦點主要在阿里巴巴(09988)，其他板塊或有資金流走，影響股價表現。短線而言，恒指料於26,500至27,400點之間上落，暫不會有太大突破。
美團點評(03690)早前公布第三季業績，郭認為，集團無論在毛利或盈利增長均遠超預期，核心業務增長穩固，料可令盈利保持增長，同時亦有更多資源作新的投資，市場預期可產生協同效應，令股價保持強勢。由於短期累升已多，不妨待回到100元邊再作吸納，持貨者可繼續坐貨，料股價繼續破頂的機會相關高。
他又指，小米集團(01810)剛剛公布第三季業績，符合市場預期，但投資者關注手機出貨量，能否跟隨5G的推出而上升，而估值若要提升，互聯網增值佔比或需進一步提升，除非業務增長已確認，否則小米績後股價未必有太大上升空間，
新鴻基地產(00016)以422億元中標高鐵西九龍站上蓋商業地，郭認為總價不算太貴，因該幅地皮佔地面積較大，發展商更有意引入其他財團參與項目發展，若成功亦可減輕財務負擔。且今次投地作價理想，每年收租息率約4%，有一定吸引力，料投地消息對股價有正面刺激作用。
另外，阿里巴巴(009988)上市後勢如破竹，今早(28日)更突破200元關口，集團早前季度業績顯示，無論活躍客戶人數，或盈利增長均超出市場預期，近期「雙十一」銷情亦理想。以技術面而言，阿里巴巴在香港上市後，料吸引不少機構投資者，似乎買盤仍會持續，加上該股有望獲納入「港股通」交易名單，增加投資者覆蓋面，對其股價亦有幫助。有貨在手可繼續持有，待股價繼續破頂，未有貨者亦可分段吸納，料股價有力再試高位。
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