港股格局：郭家耀料阿里及美團可繼續破頂

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近期好淡爭持，恒指受制兩萬七關。市場關注中美貿易談判進展，美國總統特朗普最新簽署《香港人權與民主法案》，市場憂慮兩國關係會否再起波折。

另外，阿里巴巴(009988)上市後勢如破竹，今早(28日)更突破200元關口，集團早前季度業績顯示，無論活躍客戶人數，或盈利增長均超出市場預期，近期「雙十一」銷情亦理想。以技術面而言，阿里巴巴在香港上市後，料吸引不少機構投資者，似乎買盤仍會持續，加上該股有望獲納入「港股通」交易名單，增加投資者覆蓋面，對其股價亦有幫助。有貨在手可繼續持有，待股價繼續破頂，未有貨者亦可分段吸納，料股價有力再試高位。

－－－－－－