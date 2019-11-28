摩通：明年亞股看高一線　南韓印度秤先

外媒報道，摩根大通看好明年的亞洲股市前景，尤其是南韓和印度股市表現。摩通日本以外亞洲股票分析主管James Sullivan預計，明年MSCI亞洲(除日本)指數較目前水平，將上漲約8%。該指數跟蹤亞洲市場的大型和中型股，包括中國、韓國和印度等。

摩通解釋，隨着今年的寬鬆政策展開，貿易不確定性推動股市觸底等，預計亞洲股市將在今年第四季走出谷底，2020年將進一步改善。Sullivan提醒，適逄美國明年大選，2020年下半年市場環境可能變得更加困難。

不過，Sullivan表示，亞股可能隨着全球技術需求的復甦和企業恢復投資而受益，南韓和印度股市可能會受惠，為投資者帶來驚喜。

南韓股市趨勢方面，摩通指投資者正在從債券轉向股票，並由增長型股票轉向價值型股票。隨着需求升溫，相信南韓科技股看高一線，將三星列入首選清單，同時對通訊軟體Kakao給予「增持」評級。至於印度，摩通相信其國內政策有助推動股票上漲。

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