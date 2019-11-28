【即市分析】中華煤氣仍值得持有嗎？
2019年11月28日 11:15
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東方產經專欄作者司慕渢：港股去向仍受中美貿戰擺布，在此政策市中，揀股尤其重視防守性。香港中華煤氣(00003)向為散戶愛股，除了每年十送一紅股外，還有穩定的股價增長，目前股價已由高位跌近2成，是否值得低吸博財息兼收？
受中美貿易戰及社會動盪困擾，香港經濟已陷入技術性衰退，各行各業皆走下坡，飲食業更受重點打擊，加上天氣暖化，連帶燃氣需求亦放緩，對煤氣收入不無影響。
摩通研究報告指，今年首9個月的燃氣需求按年下跌3%，估計跌勢將持續至第四季甚至明年，將全年香港燃氣需求量進一步調整至跌2%，重申煤氣的「減持」評級，目標價由14.8元降至13.5元。
另瑞銀亦下調煤氣今年至2021年的盈利預測10%、12%及2%，以反映用氣增長放緩，料今年至2022年其盈利年均複合增長率為8%，評級調升至「中性」，目標價睇16.2元。
走勢方面，煤氣於6月至8月期間營造圓頂向下，股價跌至14.8元始喘定，其後於15元至16元之間橫行近三個月，MACD初現牛叉，後市有反彈條件，建議趁低分注吸納，在低息環境中，公用類股份還是有其可取之處，中線上望17元，跌穿14元止蝕。
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