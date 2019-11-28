默克爾籲歐洲對中國及5G統一政策　否則面臨災難性結果

德國總理默克爾表示，傾向於相信德國能確定其5G技術安全標準，應較前幾代(4G、3G及2G)的標準更高，但強調，個別供應商不應該從一開始就被禁止參與5G。

雖然她未有提及華為的名字，但指出對個別供應商頒布禁令，將「使我們與整個領域隔離開」，有違德國支持開放貿易的角色。她認為，「我們一直主張公平、自由的競爭，這種競爭是基於事實，而非僅根據不同的政治制度。」

她又稱，最大的威脅之一是歐洲各國都有各自對中國的政策，且發出不一致的訊息，因此她呼籲歐洲國家應對中國及5G網路採取統一政策，否則對中國及歐洲而言，都將面臨災難性的結果。

事實上，默克爾一直艱難地在中德貿易關係與國家安全問題之間尋找平衡，在德國將推出5G網絡之際，她受到情報部門和黨內有關封鎖華為的施壓。

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