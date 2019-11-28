【專家點評】鄧澤堂：中國將推更多政策支持經濟發展

人民銀行發布了《中國金融穩定報告(2019)》，報告中指出2018年以來，在全球政經格局仍在深度調整之下，中國經濟金融發展遇到的外來挑戰愈見增加，但總體的金融風險已經逐漸由高位緩釋，已暴露的金融風險正得到有序處理。

展望未來，報告指出在全球經濟動盪來源及風險仍在增加，內地經濟下行壓力有所加大，潛在風險隱患短時間內將難以消除。但是，中國經濟仍有較強的韌性，在居民儲蓄率高、重要金融機構運行穩健、宏觀政策工具充足以及防範化解風險經險豐富等基礎支持下，可望克服各種困難及挑戰。

從報告中可見，內地充分了解經濟有很大下行壓力，風險不少，未來或會推動政策支援，宜留意。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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