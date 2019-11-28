【自願醫保】麥融斌：「標準」與「靈活」計劃各有利弊…

雖然自願醫保只推出了數月，但已成為各大小保險公司的新戰場。今期將深入探討自願醫保下的兩個分支：「標準計劃」及「靈活計劃」的利弊，以助市民在選購時能作出更明智的選擇。

為搶奪市場佔有率，保險公司往往以創新的靈活計劃作招攬。據統計，目前市面上大約有超過50種的靈活計劃，這些產品種類五花八門，價格及內容亦各有千秋。究竟靈活計劃是否真的較標準計劃好？而購買時又應如何決定呢？

眾所周知，標準計劃的條款是根據政府的規定而設。簡而言之，在標準計劃中，受保人每年的索償額上限為42萬港元，其中普通病房及膳食費每天750港元，各小型、中型、大型及複雜手術的獲賠上限為5,000至50,000元之間，而麻醉科醫生費及手術室費的保障則按外科醫生費的35%計算。

據統計，標準計劃對於一些輕微疾病及手術的保障率達到七至九成，而嚴重疾病如心臟病及癌症等，其保障率大約只有三至五成。從中可見，標準計劃僅能提供最基礎保障，倘若遇上重病，則未必能夠涵蓋大部分的醫療開支。

相較而言，靈活計劃提供的保障則更為全面。其優勢包括更高的索償上限，受保人可以選擇級別更高的半私家或私家病房，以及各手術和細項的保障額亦相對較高。除此之外，靈活計劃更設有自選附加保障。消費者可以根據自身需求選擇合適的保障項目，如緊急門診牙科保障，海外醫療服務等。可見與標準計劃相比起來，靈活計劃更能幫助市民應付龐大的醫療開支。

面對現今社會持續上升的醫療費用，筆者認為靈活計劃確有可取之處。然而，所謂「魔鬼」在細節裏，靈活計劃的多元化往往伴隨選擇的出錯和困難。例如，由於政府沒有對保費進行規管，不少保險公司會以「低價吸客」的方式搶奪市場，並於來年重新提高保費。結果消費者基於價格考慮於首年選擇了不太適合的產品，之後卻要支付相同的費用。

此外，不少消費者渴求更多的保障範圍或更高的保障額，卻未有留意自己對當中哪些細項更有需要。結果當支付龐大的醫療費用時，才發現失去預算。

在此，筆者建議消費者在購買時應先作周詳考慮。仔細留意保障細則之餘，亦需參考保險公司過往的保費加幅。同時，對保險公司的聲譽以及索償手續等情況多作了解，並向專業的理財或保險顧問查詢，這樣方能為自己帶來最合適的保障。

自願醫保通(myVHIS)行政總裁 麥融斌

－－－－－－