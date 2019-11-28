信達生物：達伯舒被列入新版醫保目錄

接下來，公司將和各方繼續緊密配合推進醫保政策落地，加速信迪利單抗進入醫院的渠道，並持續與多方共同探索創新支付方式。

達伯舒®(信迪利單抗注射液)是一種人類免疫球蛋白G4(IgG4)單克隆抗體，能特異性結合T細胞表面的PD-1分子，從而阻斷導致腫瘤免疫耐受的PD-1╱程式性死亡受體配體1(Programmed Cell Death-1 Ligand-1,PD-L1)通路，重新啟動淋巴細胞的抗腫瘤活性，從而達到治療腫瘤的目的。

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